Три региона УрФО вошли в десятку лучших в России для жизни

ХМАО, Свердловская и Тюменская область оказались городами с высоким уровнем благосостояния Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свердловская, Тюменская области и ХМАО вошли в топ-10 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем благосостояния. Расчеты сделало кредитное рейтинговое агентство на основе данных 2020 года. Оценка шла по 10 позициям — доступности жилья, наличия школ, медикаментов, хороших климатических условий.

На 7 месте в рейтинге по качеству жизни находится ХМАО. Регион набрал высокий индекс в 7 баллов в трех позициях, пишет РБК. В Ханты-Мансийском автономном округе отмечены (на уровне лидеров списка Москвы и Санкт-Петербурга) серьезный оборот розничной торговли, прозрачность в экономики, т. е. наличие «белых доходов», развитость фондов соцсферы. Также округ обогнал столицу по доступности жилья.

На 8 месте в топе по наиболее высокому уровню благосостояния жителей и обустроенности социальной сферы располагается Тюменская область. Регион показывает высокие баллы в обороте розничной торговли и наличии «белых доходов». Замыкает топ-10 Свердловская область. В регионе аналитики также отметили хорошую работу розницы и прозрачность в доходах.

Городами с наиболее высоким уровнем качества жизни названы Санкт-Петербург и Москва. Там отмечается высокий оборот розничной торговли, наличие «белых доходов», системы депозитов, развитости фондов соцсферы.

Ранее аналитики назвали перечень городов с плохим состоянием инфраструктуры. Опрос был проведен среди 60 тысяч домохозяйств по всей стране. Больше всего жилищными условиями оказались недовольны жители Карелии.

Рейтинг РБК лучших регионов для жизни Фото РБК