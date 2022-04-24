24 апреля 2022

В России упростят систему признания иноагентами

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Журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег Фото:

В России журналисты и некоммерческие организации смогут получить статус иноагента, не имея отношения к иностранным деньгам. Согласно новому законопроекту, в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники.

Новый законопроект об иноагентах позволяет отнести к ним тех, кто не получает иностранного финансирования. Под иностранным влиянием, в данном случае, подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником, оказание воздействия на это лицо.

Также в реестр могут быть включены родственники иноагентов, если будут признаны аффилированными с ними лицами. Законопроект может быть внесен в Госдуму 25 или 26 апреля.

Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до более 100 позиций и пополняется практически каждую неделю. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек. В их числе — блогер и историк Евгений Понасенков. 15 апреля список пополнился политологом Екатериной Шульман и блогером Юрием Дудем. Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.

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В России журналисты и некоммерческие организации смогут получить статус иноагента, не имея отношения к иностранным деньгам. Согласно новому законопроекту, в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники. Новый законопроект об иноагентах позволяет отнести к ним тех, кто не получает иностранного финансирования. Под иностранным влиянием, в данном случае, подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником, оказание воздействия на это лицо. Также в реестр могут быть включены родственники иноагентов, если будут признаны аффилированными с ними лицами. Законопроект может быть внесен в Госдуму 25 или 26 апреля. Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до более 100 позиций и пополняется практически каждую неделю. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек. В их числе — блогер и историк Евгений Понасенков. 15 апреля список пополнился политологом Екатериной Шульман и блогером Юрием Дудем. Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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