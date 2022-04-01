Минюст пополнил список иноагентов. В него попал блогер Евгений Понасенков*

02 апреля 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

В реестр также попала основательница издания The Bell Елизавета Осетинская Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова и еще семерых человек. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства. В данный реестр попали: блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев, и Анна Голубева. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента), «Медиазона» и BBC. Указанные СМИ, по мнению Роскомнадзора, призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии ЛДПР Андрей Луговой выступил с инициативой создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова и еще семерых человек. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства. В данный реестр попали: блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев, и Анна Голубева. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента), «Медиазона» и BBC. Указанные СМИ, по мнению Роскомнадзора, призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии ЛДПР Андрей Луговой выступил с инициативой создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.