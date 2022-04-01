01 апреля 2022

Минюст пополнил список иноагентов. В него попал блогер Евгений Понасенков*

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В реестр также попала основательница издания The Bell Елизавета Осетинская Фото:
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Иноагенты РФ

Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова и еще семерых человек. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В данный реестр попали: блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев, и Анна Голубева.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента), «Медиазона» и BBC. Указанные СМИ, по мнению Роскомнадзора, призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии ЛДПР Андрей Луговой выступил с инициативой создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.

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Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова и еще семерых человек. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства. В данный реестр попали: блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев, и Анна Голубева. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента), «Медиазона» и BBC. Указанные СМИ, по мнению Роскомнадзора, призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии ЛДПР Андрей Луговой выступил с инициативой создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.
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