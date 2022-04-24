По итогам отборочных поединков, шесть участников распределятся в лагеря наставников Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

В Екатеринбурге начали снимать реалити-шоу про молодых спортсменов-бойцов RCC Fight Show. Участники поборются за контракт с одной из лучших лиг в Европе по смешанным единоборствам RCC, а ведущими стали топовые бойцы Александр Штеменко и Магомед Исмаилов, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«В Екатеринбурге начались съемки проекта RCC Fight Show. Ведущими реалити-шоу стали топовые российские средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, у которых на двоих почти три миллиона подписчиков в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В съемках примут участие спортсмены без профессионального опыта, победитель проекта подпишет контракт с лигой RCC. Подать заявку на участие в шоу мог любой желающий, для этого было достаточно заполнить анкету на сайте лиги с указанием достижений — из 3000 человек были выбраны только 50 из России, Белоруссии и Казахстана. По задумке создателей реалити-шоу, шесть победителей по итогам отборочных поединков отправятся на подготовку к наставникам Александру Шлеменко или Магомеду Исмаилову.