24 апреля 2022

В Екатеринбурге начали съемку бойцовского реалити-шоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам отборочных поединков, шесть участников распределятся в лагеря наставников Фото:

В Екатеринбурге начали снимать реалити-шоу про молодых спортсменов-бойцов RCC Fight Show. Участники поборются за контракт с одной из лучших лиг в Европе по смешанным единоборствам RCC, а ведущими стали топовые бойцы Александр Штеменко и Магомед Исмаилов, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«В Екатеринбурге начались съемки проекта RCC Fight Show. Ведущими реалити-шоу стали топовые российские средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, у которых на двоих почти три миллиона подписчиков в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В съемках примут участие спортсмены без профессионального опыта, победитель проекта подпишет контракт с лигой RCC. Подать заявку на участие в шоу мог любой желающий, для этого было достаточно заполнить анкету на сайте лиги с указанием достижений — из 3000 человек были выбраны только 50 из России, Белоруссии и Казахстана. По задумке создателей реалити-шоу, шесть победителей по итогам отборочных поединков отправятся на подготовку к наставникам Александру Шлеменко или Магомеду Исмаилову.

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В Екатеринбурге начали снимать реалити-шоу про молодых спортсменов-бойцов RCC Fight Show. Участники поборются за контракт с одной из лучших лиг в Европе по смешанным единоборствам RCC, а ведущими стали топовые бойцы Александр Штеменко и Магомед Исмаилов, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. «В Екатеринбурге начались съемки проекта RCC Fight Show. Ведущими реалити-шоу стали топовые российские средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, у которых на двоих почти три миллиона подписчиков в социальных сетях», — говорится в сообщении. В съемках примут участие спортсмены без профессионального опыта, победитель проекта подпишет контракт с лигой RCC. Подать заявку на участие в шоу мог любой желающий, для этого было достаточно заполнить анкету на сайте лиги с указанием достижений — из 3000 человек были выбраны только 50 из России, Белоруссии и Казахстана. По задумке создателей реалити-шоу, шесть победителей по итогам отборочных поединков отправятся на подготовку к наставникам Александру Шлеменко или Магомеду Исмаилову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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