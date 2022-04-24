Курганец на улице отобрал у пенсионера лекарства и продукты

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионера. 37-летний мужчина вечером на остановке выхватил у потерпевшего пакет с продуктами и лекарствами, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
«Поздно вечером на остановочном комплексе по улице Карбышева к потерпевшему подбежал неизвестный и с силой выхватил пакет с продуктами и лекарствами. Когда заявитель упал, злоумышленник проверил содержимое его карманов и, не обнаружив ничего ценного, скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона.
Пенсионер обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний ранее неоднократно судимый курганец. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.
В Кургане полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионера. 37-летний мужчина вечером на остановке выхватил у потерпевшего пакет с продуктами и лекарствами, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Поздно вечером на остановочном комплексе по улице Карбышева к потерпевшему подбежал неизвестный и с силой выхватил пакет с продуктами и лекарствами. Когда заявитель упал, злоумышленник проверил содержимое его карманов и, не обнаружив ничего ценного, скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона. Пенсионер обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний ранее неоднократно судимый курганец. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.