Курганец на улице отобрал у пенсионера лекарства и продукты

Курганец ограбил 66-летнего пенсионера вечером на остановке (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионера. 37-летний мужчина вечером на остановке выхватил у потерпевшего пакет с продуктами и лекарствами, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Поздно вечером на остановочном комплексе по улице Карбышева к потерпевшему подбежал неизвестный и с силой выхватил пакет с продуктами и лекарствами. Когда заявитель упал, злоумышленник проверил содержимое его карманов и, не обнаружив ничего ценного, скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона.

Пенсионер обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний ранее неоднократно судимый курганец. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.