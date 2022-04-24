24 апреля 2022
23 апреля 2022

Курганец на улице отобрал у пенсионера лекарства и продукты

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Пенсионеры на Кировке. Челябинск, пенсионер
Курганец ограбил 66-летнего пенсионера вечером на остановке (фото из архива) Фото:

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионера. 37-летний мужчина вечером на остановке выхватил у потерпевшего пакет с продуктами и лекарствами, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Поздно вечером на остановочном комплексе по улице Карбышева к потерпевшему подбежал неизвестный и с силой выхватил пакет с продуктами и лекарствами. Когда заявитель упал, злоумышленник проверил содержимое его карманов и, не обнаружив ничего ценного, скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона.

Пенсионер обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний ранее неоднократно судимый курганец. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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В Кургане полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионера. 37-летний мужчина вечером на остановке выхватил у потерпевшего пакет с продуктами и лекарствами, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Поздно вечером на остановочном комплексе по улице Карбышева к потерпевшему подбежал неизвестный и с силой выхватил пакет с продуктами и лекарствами. Когда заявитель упал, злоумышленник проверил содержимое его карманов и, не обнаружив ничего ценного, скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона. Пенсионер обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний ранее неоднократно судимый курганец. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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