Суд заставил мэрию в ХМАО убрать единственную в районе свалку

Суд встал на сторону прокуратуры из-за угрозы безопасности полетов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Мэрия Советского района будет вынуждена прекратить деятельность единственного мусорного полигона на территории города Советский. По мнению транспортного прокурора, с которым согласились суды двух уровней, полигон представляет опасность самолетам из-за гнездящихся там птиц. Об этом URA.RU рассказали в уральской транспортной прокуратуре.

«Прокуратурой выявлено и доказано в суде первой инстанции, что на полигоне ТКО ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта и создают угрозу безопасности полетов. Ответчики, не согласившись с выводами, обжаловали решение. Апелляционным определением суда ХМАО-Югры требования прокурора признаны законными, жалобы ответчиков отклонены», — говорят в пресс-службе.

Собственником полигона ТКО является мэрия Советского района. Ранее глава муниципалитета Евгений Буренков заявлял, что это единственный мусорный полигон на территории города Советский и в случае его закрытия отходы придется вывозить в поселок Пионерский, который находится в 54-х километрах от административного центра района. Узнать, намеревается ли мэрия обжаловать решение суда, не удалось, глава муниципалитета не ответил на звонок журналиста URA.RU.