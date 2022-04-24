Суд заставил мэрию в ХМАО убрать единственную в районе свалку

Мэрия Советского района будет вынуждена прекратить деятельность единственного мусорного полигона на территории города Советский. По мнению транспортного прокурора, с которым согласились суды двух уровней, полигон представляет опасность самолетам из-за гнездящихся там птиц. Об этом URA.RU рассказали в уральской транспортной прокуратуре.
«Прокуратурой выявлено и доказано в суде первой инстанции, что на полигоне ТКО ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта и создают угрозу безопасности полетов. Ответчики, не согласившись с выводами, обжаловали решение. Апелляционным определением суда ХМАО-Югры требования прокурора признаны законными, жалобы ответчиков отклонены», — говорят в пресс-службе.
Собственником полигона ТКО является мэрия Советского района. Ранее глава муниципалитета Евгений Буренков заявлял, что это единственный мусорный полигон на территории города Советский и в случае его закрытия отходы придется вывозить в поселок Пионерский, который находится в 54-х километрах от административного центра района. Узнать, намеревается ли мэрия обжаловать решение суда, не удалось, глава муниципалитета не ответил на звонок журналиста URA.RU.
Мэрия Советского района будет вынуждена прекратить деятельность единственного мусорного полигона на территории города Советский. По мнению транспортного прокурора, с которым согласились суды двух уровней, полигон представляет опасность самолетам из-за гнездящихся там птиц. Об этом URA.RU рассказали в уральской транспортной прокуратуре. «Прокуратурой выявлено и доказано в суде первой инстанции, что на полигоне ТКО ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта и создают угрозу безопасности полетов. Ответчики, не согласившись с выводами, обжаловали решение. Апелляционным определением суда ХМАО-Югры требования прокурора признаны законными, жалобы ответчиков отклонены», — говорят в пресс-службе. Собственником полигона ТКО является мэрия Советского района. Ранее глава муниципалитета Евгений Буренков заявлял, что это единственный мусорный полигон на территории города Советский и в случае его закрытия отходы придется вывозить в поселок Пионерский, который находится в 54-х километрах от административного центра района. Узнать, намеревается ли мэрия обжаловать решение суда, не удалось, глава муниципалитета не ответил на звонок журналиста URA.RU.