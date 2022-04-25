Глава ДНР: в «Азовстали» заблокировано 400 иностранных наемников

Пушилин рассказал о наемниках в «Азовстали» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе на заводе «Азовсталь» заблокировано около 400 иностранных наемников. ОБ этом сообщил глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На „Азовстали“ заблокировано порядка 400 иностранных наемников», — цитирует его РИА «Новости». Пушилин также ответил, что возможны новые попыти прорыва украинских силовиков с «Азовстали», но сил и средств, чтобы это пресечь, хватает.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. Российские войска окружили членов полка «Азов» на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. На момент окружения более двух тысяч боевиков забаррикадировались на предприятии, и несмотря на предложение Минобороны РФ сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим. В итоге было принято решение разбомбить завод, однако президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия, чтобы не рисковать жизнью российских солдат.