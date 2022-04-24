24 апреля 2022

Конкурс в пермские техникумы достигает 15 человек на место

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КГУ Приемная комиссия Курган, кгу, абитуриент
Число мест в техникумах увеличилось на шесть тысяч Фото:

В Пермском крае увеличилось число заявок на поступления в техникумы. В некоторых учебных заведениях конкурс на одно место доходит до 15 человек. Об этом сегодня рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

«Самые популярные специальности, которые связаны с программированием и компьютерными технологиями, архитектурным проектированием. Высокий конкурс также на поступление в авиационный техникум имени Швецова и техникум Славянова», — сообщила Кассина в ходе пресс-конференции.

По словам министра, в техникумах имеются и специальности, на которых есть недобор. Это дает возможности тем школьникам, которые хотят поступить именно в техникумы. За последние четыре года число мест в этих учебных заведениях в Прикамье увеличилось на шесть тысяч.

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В Пермском крае увеличилось число заявок на поступления в техникумы. В некоторых учебных заведениях конкурс на одно место доходит до 15 человек. Об этом сегодня рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. «Самые популярные специальности, которые связаны с программированием и компьютерными технологиями, архитектурным проектированием. Высокий конкурс также на поступление в авиационный техникум имени Швецова и техникум Славянова», — сообщила Кассина в ходе пресс-конференции. По словам министра, в техникумах имеются и специальности, на которых есть недобор. Это дает возможности тем школьникам, которые хотят поступить именно в техникумы. За последние четыре года число мест в этих учебных заведениях в Прикамье увеличилось на шесть тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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