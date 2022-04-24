Конкурс в пермские техникумы достигает 15 человек на место

25 апреля 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Число мест в техникумах увеличилось на шесть тысяч Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае увеличилось число заявок на поступления в техникумы. В некоторых учебных заведениях конкурс на одно место доходит до 15 человек. Об этом сегодня рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. «Самые популярные специальности, которые связаны с программированием и компьютерными технологиями, архитектурным проектированием. Высокий конкурс также на поступление в авиационный техникум имени Швецова и техникум Славянова», — сообщила Кассина в ходе пресс-конференции. По словам министра, в техникумах имеются и специальности, на которых есть недобор. Это дает возможности тем школьникам, которые хотят поступить именно в техникумы. За последние четыре года число мест в этих учебных заведениях в Прикамье увеличилось на шесть тысяч. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Пермском крае увеличилось число заявок на поступления в техникумы. В некоторых учебных заведениях конкурс на одно место доходит до 15 человек. Об этом сегодня рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. «Самые популярные специальности, которые связаны с программированием и компьютерными технологиями, архитектурным проектированием. Высокий конкурс также на поступление в авиационный техникум имени Швецова и техникум Славянова», — сообщила Кассина в ходе пресс-конференции. По словам министра, в техникумах имеются и специальности, на которых есть недобор. Это дает возможности тем школьникам, которые хотят поступить именно в техникумы. За последние четыре года число мест в этих учебных заведениях в Прикамье увеличилось на шесть тысяч.