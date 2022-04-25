Путин: ФСБ пресекли нападение на российских журналистов

Российские спецслужбы спасли известных журналистов, заявил Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли нападение на известных российских журналистов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время Расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.

«ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов», — заявил Путин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

На территории Украины по приказу российского лидера с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации страны. В качестве ее основных целей президент РФ заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию государства.