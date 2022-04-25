Путин заступился за иностранные компании, оставшиеся в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин призвал обеспечить иностранным компаниям нормальные условия работы Фото:

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить иностранным компаниям, оставшимся в России, нормальные условия работы. С таким заявлением он выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

«Надо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в России, несмотря на давление», — сказал Путин на мероприятии. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».

Десятки крупнейших иностранных компаний и брендов прекратили или приостановили свою деятельность в России из-за начала Москвой спецоперации на Украине. Некоторые корпорации заявляют, что вернутся в страну после нормализации экономической обстановки.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить иностранным компаниям, оставшимся в России, нормальные условия работы. С таким заявлением он выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. «Надо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в России, несмотря на давление», — сказал Путин на мероприятии. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». Десятки крупнейших иностранных компаний и брендов прекратили или приостановили свою деятельность в России из-за начала Москвой спецоперации на Украине. Некоторые корпорации заявляют, что вернутся в страну после нормализации экономической обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...