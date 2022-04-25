В Екатеринбурге по адресу Шатровая, 41 на Уктусе вспыхнул пожар. В момент пожара внутри находилось 50 человек, в основном это люди преклонного возраста, сообщили URA.RU очевидцы.
«Дом принадлежит цыганам, они его сдали в аренду. После этого в нем устроили работный дом. Первый и второй этаж были плотно заселены, всего внутри находилось порядка 50 человек во время пожара. Огонь пошел с первого этажа, до приезда спасателей все эвакуировались», — сообщает очевидец.
Во время эвакуации пострадала пенсионерка. С травмой спины ее госпитализировали в больницу.
Дом загорелся около двух ночи, к 3:20 площадь площадь пожара составляла не менее 200 квадратных метров. По словам очевидца, дом и гараж вместе с автомобилем Hyundai Getz выгорели полностью. На место приезжали четыре единицы техники МЧС и 20 спасателей. Им удалось ликвидировать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки.
Пожар начался около двух ночи
Фото: ИА «Ночные новости»
Площадь пожара порядка 200 кв метров
Фото: ИА «Ночные новости»
Сгорели дом и гараж вместе с автомобилем
Фото: ИА «Ночные новости»
При пожаре никто не пострадал
Фото: ИА «Ночные новости»
Помощь понадобилась пенсионерке, которая повредила спину при эвакуации
Фото: ИА «Ночные новости»
В доме располагался работный дом — место для людей, попавших в трудную ситуацию
В Екатеринбурге по адресу Шатровая, 41 на Уктусе вспыхнул пожар. В момент пожара внутри находилось 50 человек, в основном это люди преклонного возраста, сообщили URA.RU очевидцы. «Дом принадлежит цыганам, они его сдали в аренду. После этого в нем устроили работный дом. Первый и второй этаж были плотно заселены, всего внутри находилось порядка 50 человек во время пожара. Огонь пошел с первого этажа, до приезда спасателей все эвакуировались», — сообщает очевидец. Во время эвакуации пострадала пенсионерка. С травмой спины ее госпитализировали в больницу. Дом загорелся около двух ночи, к 3:20 площадь площадь пожара составляла не менее 200 квадратных метров. По словам очевидца, дом и гараж вместе с автомобилем Hyundai Getz выгорели полностью. На место приезжали четыре единицы техники МЧС и 20 спасателей. Им удалось ликвидировать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки.