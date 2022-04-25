25 апреля 2022

В Екатеринбурге сгорел работный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пожарный, деревянный дом, пожар, горящий дом
В доме до сих пор могут находиться люди, сообщают очевидцы Фото:

В Екатеринбурге по адресу Шатровая, 41 на Уктусе вспыхнул пожар. В момент пожара внутри находилось 50 человек, в основном это люди преклонного возраста, сообщили URA.RU очевидцы.

«Дом принадлежит цыганам, они его сдали в аренду. После этого в нем устроили работный дом. Первый и второй этаж были плотно заселены, всего внутри находилось порядка 50 человек во время пожара. Огонь пошел с первого этажа, до приезда спасателей все эвакуировались», — сообщает очевидец.

Во время эвакуации пострадала пенсионерка. С травмой спины ее госпитализировали в больницу.

Дом загорелся около двух ночи, к 3:20 площадь площадь пожара составляла не менее 200 квадратных метров. По словам очевидца, дом и гараж вместе с автомобилем Hyundai Getz выгорели полностью. На место приезжали четыре единицы техники МЧС и 20 спасателей. Им удалось ликвидировать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки.

Пожар начался около двух ночи
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Площадь пожара порядка 200 кв метров
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Сгорели дом и гараж вместе с автомобилем
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При пожаре никто не пострадал
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Помощь понадобилась пенсионерке, которая повредила спину при эвакуации
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В доме располагался работный дом — место для людей, попавших в трудную ситуацию
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В Екатеринбурге по адресу Шатровая, 41 на Уктусе вспыхнул пожар. В момент пожара внутри находилось 50 человек, в основном это люди преклонного возраста, сообщили URA.RU очевидцы. «Дом принадлежит цыганам, они его сдали в аренду. После этого в нем устроили работный дом. Первый и второй этаж были плотно заселены, всего внутри находилось порядка 50 человек во время пожара. Огонь пошел с первого этажа, до приезда спасателей все эвакуировались», — сообщает очевидец. Во время эвакуации пострадала пенсионерка. С травмой спины ее госпитализировали в больницу. Дом загорелся около двух ночи, к 3:20 площадь площадь пожара составляла не менее 200 квадратных метров. По словам очевидца, дом и гараж вместе с автомобилем Hyundai Getz выгорели полностью. На место приезжали четыре единицы техники МЧС и 20 спасателей. Им удалось ликвидировать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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