В доме до сих пор могут находиться люди, сообщают очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге по адресу Шатровая, 41 на Уктусе вспыхнул пожар. В момент пожара внутри находилось 50 человек, в основном это люди преклонного возраста, сообщили URA.RU очевидцы.

«Дом принадлежит цыганам, они его сдали в аренду. После этого в нем устроили работный дом. Первый и второй этаж были плотно заселены, всего внутри находилось порядка 50 человек во время пожара. Огонь пошел с первого этажа, до приезда спасателей все эвакуировались», — сообщает очевидец.

Во время эвакуации пострадала пенсионерка. С травмой спины ее госпитализировали в больницу.

Дом загорелся около двух ночи, к 3:20 площадь площадь пожара составляла не менее 200 квадратных метров. По словам очевидца, дом и гараж вместе с автомобилем Hyundai Getz выгорели полностью. На место приезжали четыре единицы техники МЧС и 20 спасателей. Им удалось ликвидировать пожар и не дать ему перекинуться на соседние постройки.

Пожар начался около двух ночи Фото: ИА «Ночные новости»

Площадь пожара порядка 200 кв метров Фото: ИА «Ночные новости»

Сгорели дом и гараж вместе с автомобилем Фото: ИА «Ночные новости»

При пожаре никто не пострадал Фото: ИА «Ночные новости»

Помощь понадобилась пенсионерке, которая повредила спину при эвакуации Фото: ИА «Ночные новости»

В доме располагался работный дом — место для людей, попавших в трудную ситуацию Фото: ИА «Ночные новости»