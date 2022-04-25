Челябинский зоозащитник рассказал о спасении животных в Мариуполе

Карен Даллакян рассказал, как жители Мариуполя спасают животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян вернулся из командировки в Мариуполь, куда он доставил гуманитарную помощь для зоопарка. Даллакян в своем telegram-канале рассказал о спасении диких животных и любви местных жителей к питомцам.

«Когда мы собирались в командировку, готовились лечить или эвакуировать раненых и больных зверей. Но все, кто был ранен и убит, пошли в ход. Хищники выжили, потому что питались мясом погибших животных. И люди, которые на территории зоопарка выживали, ели это мясо», — сообщил в своем telegram-канале Карен Даллакян.

Зоозащитник уточнил, что в зоопарке выжили два кошачьих лемура. Их переселили в ресторан, чтобы согревать у камина из-за холодной весны. Для Даллакяна стало неожиданностью, что местные жители шли не за продуктами для себя, а за кормом для собак. Они согревали людей в подвалах, где нет света и тепла.

Даллакян уехал в Донбасс 18 апреля. Вместе с ним отправилась машина с гуманитарной помощью для животных. Сбором и доставкой груза занималась организация Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках. Из Челябинска за все время доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Ее отправляют большегрузами и самолетами.