Челябинский зоозащитник Карен Даллакян уехал на Донбасс для оказания помощи животным из зоопарков на освобожденных территориях. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, зверям также доставили медикаменты и корм.
«Очень важно в первую очередь доставить медикаменты и корм. Дальше мы посмотрим по ситуации, как именно мы поможем животным в зоопарках, которые пострадали», — цитирует пресс-служба ОНФ Карена Даллакяна.
Общественники добавили, что среди зверей есть раненые и голодные. Многих бросили хозяева. Животных нужно спасти. Поэтому ОНФ организовал отдельную операцию по доставке гуманитарного груза.
Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отправил в приюты для животных Донбасса восемь тонн собачьего корма, а также медикаменты. По словам депутата, многих животных бросили хозяева, спасаясь от обстрелов украинских националистов.
Для прекращения непрекращающихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер. По сообщения минобороны, российские войска организовывают эвакуацию мирных жителей Украины.
Челябинский зоозащитник Карен Даллакян уехал на Донбасс для оказания помощи животным из зоопарков на освобожденных территориях. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, зверям также доставили медикаменты и корм. «Очень важно в первую очередь доставить медикаменты и корм. Дальше мы посмотрим по ситуации, как именно мы поможем животным в зоопарках, которые пострадали», — цитирует пресс-служба ОНФ Карена Даллакяна. Общественники добавили, что среди зверей есть раненые и голодные. Многих бросили хозяева. Животных нужно спасти. Поэтому ОНФ организовал отдельную операцию по доставке гуманитарного груза. Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отправил в приюты для животных Донбасса восемь тонн собачьего корма, а также медикаменты. По словам депутата, многих животных бросили хозяева, спасаясь от обстрелов украинских националистов. Для прекращения непрекращающихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер. По сообщения минобороны, российские войска организовывают эвакуацию мирных жителей Украины.