Карен Даллакян также привез гуманитарный груз для животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян уехал на Донбасс для оказания помощи животным из зоопарков на освобожденных территориях. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, зверям также доставили медикаменты и корм.

«Очень важно в первую очередь доставить медикаменты и корм. Дальше мы посмотрим по ситуации, как именно мы поможем животным в зоопарках, которые пострадали», — цитирует пресс-служба ОНФ Карена Даллакяна.

Общественники добавили, что среди зверей есть раненые и голодные. Многих бросили хозяева. Животных нужно спасти. Поэтому ОНФ организовал отдельную операцию по доставке гуманитарного груза.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отправил в приюты для животных Донбасса восемь тонн собачьего корма, а также медикаменты. По словам депутата, многих животных бросили хозяева, спасаясь от обстрелов украинских националистов.

Для прекращения непрекращающихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер. По сообщения минобороны, российские войска организовывают эвакуацию мирных жителей Украины.