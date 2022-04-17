17 апреля 2022
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Челябинский зоозащитник уехал в Донбасс спасать животных. Видео

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15 конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, даллакян карен
Карен Даллакян также привез гуманитарный груз для животных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян уехал на Донбасс для оказания помощи животным из зоопарков на освобожденных территориях. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, зверям также доставили медикаменты и корм.

«Очень важно в первую очередь доставить медикаменты и корм. Дальше мы посмотрим по ситуации, как именно мы поможем животным в зоопарках, которые пострадали», — цитирует пресс-служба ОНФ Карена Даллакяна.

Общественники добавили, что среди зверей есть раненые и голодные. Многих бросили хозяева. Животных нужно спасти. Поэтому ОНФ организовал отдельную операцию по доставке гуманитарного груза.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отправил в приюты для животных Донбасса восемь тонн собачьего корма, а также медикаменты. По словам депутата, многих животных бросили хозяева, спасаясь от обстрелов украинских националистов.

Для прекращения непрекращающихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер. По сообщения минобороны, российские войска организовывают эвакуацию мирных жителей Украины.

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Челябинский зоозащитник Карен Даллакян уехал на Донбасс для оказания помощи животным из зоопарков на освобожденных территориях. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Челябинской области, зверям также доставили медикаменты и корм. «Очень важно в первую очередь доставить медикаменты и корм. Дальше мы посмотрим по ситуации, как именно мы поможем животным в зоопарках, которые пострадали», — цитирует пресс-служба ОНФ Карена Даллакяна. Общественники добавили, что среди зверей есть раненые и голодные. Многих бросили хозяева. Животных нужно спасти. Поэтому ОНФ организовал отдельную операцию по доставке гуманитарного груза. Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов отправил в приюты для животных Донбасса восемь тонн собачьего корма, а также медикаменты. По словам депутата, многих животных бросили хозяева, спасаясь от обстрелов украинских националистов. Для прекращения непрекращающихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер. По сообщения минобороны, российские войска организовывают эвакуацию мирных жителей Украины.
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