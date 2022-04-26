Украина подделывала данные о «нарушениях» Минских соглашений ЛДНР

Спецслужбы Украины подделывали данные о нарушениях «Минска» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские разведчики готовили для киевских властей данные о «нарушениях» Минских соглашений со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом свидетельствуют переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах документы с грифом «Секретно».

«Украинские разведчики готовили для руководства в Киеве доклады, направлявшиеся в том числе миссии ОБСЕ, о „нарушениях“ ДНР и ЛНР минских соглашений со ссылкой на несуществующие видеоролики в YouTube», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные, переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах. Сообщается, что сфабрикованные документы использовались для дискредитации республик в глазах стран Запада и направлялись в том числе миссии ОБСЕ.

Согласно документам, в 2015 году высокопоставленные сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Украины просили у подчиненных данные о нарушении ДНР и ЛНР Минских соглашений. Замглавы отдела 5-го департамента СВРУ В. Вощан ответил, что весомой информации получено не было. При этом он ссылается на «видеосвидетельства», в том числе на YouTube. В результате отдел так и не предоставил доказательств, однако Киев докладывал ОБСЕ о нарушениях, в том числе, ссылаясь на разведданные.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.

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