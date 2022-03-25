Минобороны РФ: Киев готовился к атаке на Донбасс с января

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Украина хотела напасть на Донбасс, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев готовился с января к атаке на Донбасс, но Россия предотвратила это. В Минобороны РФ сообщили о перехвате российскими военными секретного приказа.

«Российские военные перехватили шифротелеграммы с секретным приказом командующего нацгвардией Украины Балана от 22 января с планом подготовки к наступлению в Донбассе. Подготовку планировалось завершить до 28 февраля, чтобы в марте приступить к выполнению боевых задач», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, России удалось сорвать наступление Украины на Донбасс. Киев в феврале начал большую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки при поддержке авиации и ракетных комплексов.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.

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Киев готовился с января к атаке на Донбасс, но Россия предотвратила это. В Минобороны РФ сообщили о перехвате российскими военными секретного приказа. «Российские военные перехватили шифротелеграммы с секретным приказом командующего нацгвардией Украины Балана от 22 января с планом подготовки к наступлению в Донбассе. Подготовку планировалось завершить до 28 февраля, чтобы в марте приступить к выполнению боевых задач», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости». В ведомстве отметили, России удалось сорвать наступление Украины на Донбасс. Киев в феврале начал большую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки при поддержке авиации и ракетных комплексов. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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