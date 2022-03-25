Минобороны РФ: Киев готовился к атаке на Донбасс с января 25 марта 2022 в 18:12 Размер текста - 17 + Украина хотела напасть на Донбасс, заявили в Минобороны Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готовился с января к атаке на Донбасс, но Россия предотвратила это. В Минобороны РФ сообщили о перехвате российскими военными секретного приказа. «Российские военные перехватили шифротелеграммы с секретным приказом командующего нацгвардией Украины Балана от 22 января с планом подготовки к наступлению в Донбассе. Подготовку планировалось завершить до 28 февраля, чтобы в марте приступить к выполнению боевых задач», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости». В ведомстве отметили, России удалось сорвать наступление Украины на Донбасс. Киев в феврале начал большую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки при поддержке авиации и ракетных комплексов. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Киев готовился с января к атаке на Донбасс, но Россия предотвратила это. В Минобороны РФ сообщили о перехвате российскими военными секретного приказа. «Российские военные перехватили шифротелеграммы с секретным приказом командующего нацгвардией Украины Балана от 22 января с планом подготовки к наступлению в Донбассе. Подготовку планировалось завершить до 28 февраля, чтобы в марте приступить к выполнению боевых задач», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости». В ведомстве отметили, России удалось сорвать наступление Украины на Донбасс. Киев в феврале начал большую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки при поддержке авиации и ракетных комплексов. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям