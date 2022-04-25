Школьники не могут пить воду из-за сильного привкуса железа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьники в Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на качество питьевой воды в образовательном учреждении. Как сообщил ученик в социальной сети «ВКонтакте», воду, которая подается через стационарные питьевые фонтанчики, невозможно пить из-за сильного привкуса железа.

«У нас в школе №1 установлены фонтаны, с которых идет вода. Так вот, качество воды просто кошмар, невозможно пить, чувствуется сильный вкус железа. Даже хуже, чем с крана. Кто будет писать о том, чтобы я носил воду с собой в школу, то я не обязан ее покупать себе сам или где-то еще находить. В школе должна быть хорошая питьевая вода! Хватит травить людей», — написал анонимно автор в группе «Лабытнанги Info»

Под сообщением в группе бывшие ученики отметили, что вода действительно имеет специфический вкус. При этом проблема не решается на протяжении многих лет. «Училась 9 лет назад в 1 школе и смотрю ничего не поменялось. Как их только поставили изначально был вкус железа», — написала Джозефина Гордиенко. «Да я полностью согласна — вода кошмар, выпила я один раз и у меня было отравление. Прошу поменять воду», — написала Амелия Земцова.

На жалобу под постом отреагировала администрация общеобразовательной школы №1. Представители образовательного учреждения заверили, что школой предприняты все возможные меры для того, чтобы вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям к питьевой воде. «Несколько раз в год Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО проводит отбор проб воды, последний контрольный отбор проб проводился 9 марта 2022 года, по результатам отбора вода соответствует нормативным показателям», — подчеркнула администрация школы.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по ЯНАО выявило в 317 детских учреждений региона нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Учреждением вынесли более 400 постановлений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам