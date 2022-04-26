Депутат Бессараб анонсировала новые льготы для российских матерей

27 апреля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Сейчас выплаченное работодателем пособие для матери остается в ФСС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России хотят дать возможность женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, получать пособие от всех своих работодателей, если они работала по совмещению. Об этом в беседе с URA.RU сообщила один из авторов этой инициативы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Мы с коллегами подали предложение по расширению социальных гарантий для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которые работали на условиях совмещения у нескольких работодателей. Поскольку Фонд социального страхования осуществляет прямые выплаты, мы настаиваем, чтобы они оплачивали пособие со стороны каждого работодателя, где трудилась мамочка», — заявила Светлана Бессараб. Депутат объяснила, что сейчас, несмотря на то, что женщина трудилась на двух-трех работах, она может получать пособие только от одного работодателя по выбору. При этом по беременности и родам женщина получает выплаты от каждого. «Видимо, фонд боялся, что мама сможет слишком обогатиться на нескольких работодателях. Я не знаю, как еще это объяснить. Каждый работодатель платил, но ограничение было по выбору мамы от одного работодателя. В результате вместо 40% возмещения утраченного заработка, женщина в лучшем случае получает 20%, хотя она не от хорошей жизни трудилась на нескольких работах», — добавила собеседница URA.RU. По словам парламентария, сейчас деньги, которые полагались матери, остаются в ФСС. «Мы надеемся пересилить соответствующие группы чиновников в правительстве и добиться справедливости для мамочек. Работодатели уже отдали все фонду, но фонд не отдает мамам. Деньги идут в общий котел. В отношении мамочек это несправедливо», — подчеркнула Бессараб. В случае принятия проекта, ограничение по максимальному размеру пособия останутся, но женщина сможет получать пособие от каждого работодателя, заключила парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России хотят дать возможность женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, получать пособие от всех своих работодателей, если они работала по совмещению. Об этом в беседе с URA.RU сообщила один из авторов этой инициативы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Мы с коллегами подали предложение по расширению социальных гарантий для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которые работали на условиях совмещения у нескольких работодателей. Поскольку Фонд социального страхования осуществляет прямые выплаты, мы настаиваем, чтобы они оплачивали пособие со стороны каждого работодателя, где трудилась мамочка», — заявила Светлана Бессараб. Депутат объяснила, что сейчас, несмотря на то, что женщина трудилась на двух-трех работах, она может получать пособие только от одного работодателя по выбору. При этом по беременности и родам женщина получает выплаты от каждого. «Видимо, фонд боялся, что мама сможет слишком обогатиться на нескольких работодателях. Я не знаю, как еще это объяснить. Каждый работодатель платил, но ограничение было по выбору мамы от одного работодателя. В результате вместо 40% возмещения утраченного заработка, женщина в лучшем случае получает 20%, хотя она не от хорошей жизни трудилась на нескольких работах», — добавила собеседница URA.RU. По словам парламентария, сейчас деньги, которые полагались матери, остаются в ФСС. «Мы надеемся пересилить соответствующие группы чиновников в правительстве и добиться справедливости для мамочек. Работодатели уже отдали все фонду, но фонд не отдает мамам. Деньги идут в общий котел. В отношении мамочек это несправедливо», — подчеркнула Бессараб. В случае принятия проекта, ограничение по максимальному размеру пособия останутся, но женщина сможет получать пособие от каждого работодателя, заключила парламентарий.