В Пермском крае в пожаре погибли два пенсионера

Два пермских пенсионера погибли в пожаре Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тела людей пенсионного возраста были обнаружены пожарными во время тушения огня в селе Бым Кунгурского муниципального округа. По факту гибели людей проводится проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 25 апреля 2022 года в ходе тушения пожара в двухквартирном доме, расположенном в селе Бым, обнаружены тела двух местных жителей — женщины 1950 года рождения и мужчины 1951 года рождения, которые предположительно погибли от отравления продуктами горения», — сообщают следователи. Пожар случился в третьем часу ночи.

Следователи проводят опрос свидетелей и судебно-медицинские экспертизы тел погибших. По результатам проверок будет принято решение, исходя из выясненных обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало, что в пожаре погибла семья из двух человек. Также губернатор края Махонин сообщил, когда в регионе начнется пожароопасный сезон.