В Пермском крае в пожаре погибли два пенсионера

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Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пожарище, сгоревший дом, последствия пожара
Два пермских пенсионера погибли в пожаре Фото:

Тела людей пенсионного возраста были обнаружены пожарными во время тушения огня в селе Бым Кунгурского муниципального округа. По факту гибели людей проводится проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 25 апреля 2022 года в ходе тушения пожара в двухквартирном доме, расположенном в селе Бым, обнаружены тела двух местных жителей — женщины 1950 года рождения и мужчины 1951 года рождения, которые предположительно погибли от отравления продуктами горения», — сообщают следователи. Пожар случился в третьем часу ночи.

Следователи проводят опрос свидетелей и судебно-медицинские экспертизы тел погибших. По результатам проверок будет принято решение, исходя из выясненных обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало, что в пожаре погибла семья из двух человек. Также губернатор края Махонин сообщил, когда в регионе начнется пожароопасный сезон.

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Тела людей пенсионного возраста были обнаружены пожарными во время тушения огня в селе Бым Кунгурского муниципального округа. По факту гибели людей проводится проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 25 апреля 2022 года в ходе тушения пожара в двухквартирном доме, расположенном в селе Бым, обнаружены тела двух местных жителей — женщины 1950 года рождения и мужчины 1951 года рождения, которые предположительно погибли от отравления продуктами горения», — сообщают следователи. Пожар случился в третьем часу ночи. Следователи проводят опрос свидетелей и судебно-медицинские экспертизы тел погибших. По результатам проверок будет принято решение, исходя из выясненных обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало, что в пожаре погибла семья из двух человек. Также губернатор края Махонин сообщил, когда в регионе начнется пожароопасный сезон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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