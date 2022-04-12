12 апреля 2022

В Пермском крае в пожаре погибла семья

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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
В пожаре погибли мать и сын (архивное фото) Фото:

Мать и сын погибли в результате пожара в Пермском крае. Это произошло в деревне Романиха Красновишерского городского округа, сообщили следователи, которые проводят проверку после обнаружения тел мужчины и женщины 1975 и 1951 годов рождения.

«Предварительно установлено, что утром 12 апреля 2022 года жители деревни Романиха обнаружили, что дом соседей горит. Местными жителями были приняты меры к тушению пожара, после чего в доме были обнаружены тела матери и сына, которые предположительно погибли от отравления продуктами горения», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю

Следователи опросили очевидцев. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

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Мать и сын погибли в результате пожара в Пермском крае. Это произошло в деревне Романиха Красновишерского городского округа, сообщили следователи, которые проводят проверку после обнаружения тел мужчины и женщины 1975 и 1951 годов рождения. «Предварительно установлено, что утром 12 апреля 2022 года жители деревни Романиха обнаружили, что дом соседей горит. Местными жителями были приняты меры к тушению пожара, после чего в доме были обнаружены тела матери и сына, которые предположительно погибли от отравления продуктами горения», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю Следователи опросили очевидцев. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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