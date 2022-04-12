В Пермском крае в пожаре погибла семья

13 апреля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

В пожаре погибли мать и сын (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать и сын погибли в результате пожара в Пермском крае. Это произошло в деревне Романиха Красновишерского городского округа, сообщили следователи, которые проводят проверку после обнаружения тел мужчины и женщины 1975 и 1951 годов рождения. «Предварительно установлено, что утром 12 апреля 2022 года жители деревни Романиха обнаружили, что дом соседей горит. Местными жителями были приняты меры к тушению пожара, после чего в доме были обнаружены тела матери и сына, которые предположительно погибли от отравления продуктами горения», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю Следователи опросили очевидцев. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Мать и сын погибли в результате пожара в Пермском крае. Это произошло в деревне Романиха Красновишерского городского округа, сообщили следователи, которые проводят проверку после обнаружения тел мужчины и женщины 1975 и 1951 годов рождения. «Предварительно установлено, что утром 12 апреля 2022 года жители деревни Романиха обнаружили, что дом соседей горит. Местными жителями были приняты меры к тушению пожара, после чего в доме были обнаружены тела матери и сына, которые предположительно погибли от отравления продуктами горения», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю Следователи опросили очевидцев. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.