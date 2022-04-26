26 апреля 2022

Белый дом оценил риски ядерной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, взрыв, ядерный удар
Белый дом: в ядерной войне не может быть победителей Фото:

Белый дом придерживается мнения, что в ядерной войне не может быть победителей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить», — сказала она, передает ТАСС. Она добавила, что целью Белого дома является снижение накала риторики относительно возможности ядерной войны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Россия выступает против ядерной войны. В начале этого года лидеры пяти ядерных держав — Китая, России, США, Великобритании и Франции — опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана.

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Белый дом придерживается мнения, что в ядерной войне не может быть победителей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить», — сказала она, передает ТАСС. Она добавила, что целью Белого дома является снижение накала риторики относительно возможности ядерной войны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Россия выступает против ядерной войны. В начале этого года лидеры пяти ядерных держав — Китая, России, США, Великобритании и Франции — опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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