Белый дом оценил риски ядерной войны

27 апреля 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Белый дом: в ядерной войне не может быть победителей Фото: depositphotos.com Белый дом придерживается мнения, что в ядерной войне не может быть победителей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить», — сказала она, передает ТАСС. Она добавила, что целью Белого дома является снижение накала риторики относительно возможности ядерной войны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Россия выступает против ядерной войны. В начале этого года лидеры пяти ядерных держав — Китая, России, США, Великобритании и Франции — опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Белый дом придерживается мнения, что в ядерной войне не может быть победителей. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить», — сказала она, передает ТАСС. Она добавила, что целью Белого дома является снижение накала риторики относительно возможности ядерной войны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Россия выступает против ядерной войны. В начале этого года лидеры пяти ядерных держав — Китая, России, США, Великобритании и Франции — опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана.