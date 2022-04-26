В ЯНАО на лыжной трассе в селе обнаружили следы медведя

В ЯНАО медведи начали выходить из спячки
В селе Мужи (ЯНАО) на лыжной трассе появились следы взрослого медведя. Жителей предупредили о возможной опасности. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Шурышкарского района Олег Попов.
«Друзья, на лыжной трассе в Мужах обнаружены свежие следы взрослого медведя. Призываю вас соблюдать бдительность и осторожность», — сообщил Попов.
Также он отметил, что соответствующие службы уже проинформированы. Прошлой весной медведей видели в другом селе Шурышкарского района. Тогда мужчинам удалось заснять проснувшихся животных в середине мая.
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