В ЯНАО на лыжной трассе в селе обнаружили следы медведя

В ЯНАО медведи начали выходить из спячки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Мужи (ЯНАО) на лыжной трассе появились следы взрослого медведя. Жителей предупредили о возможной опасности. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Шурышкарского района Олег Попов.

«Друзья, на лыжной трассе в Мужах обнаружены свежие следы взрослого медведя. Призываю вас соблюдать бдительность и осторожность», — сообщил Попов.

Также он отметил, что соответствующие службы уже проинформированы. Прошлой весной медведей видели в другом селе Шурышкарского района. Тогда мужчинам удалось заснять проснувшихся животных в середине мая.