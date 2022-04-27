Цена на газ в Европе подскочила на 21% после заявления «Газпрома»

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«Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию Фото:
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Цена на газ в Европе подскочила на 21% после заявления «Газпрома» о прекращении поставок в Польшу и Болгарию. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду выросла на 21% и поднялась выше 1350 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1374 долларов», — передает ТАСС данные лондонской биржи.

Ранее «Газпром» объявил о полном прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях. В компании отметили, что возобновят поставки газа только после того, как эти страны начнут платить за газ в национальной валюте РФ. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза.

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Цена на газ в Европе подскочила на 21% после заявления «Газпрома» о прекращении поставок в Польшу и Болгарию. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. «Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду выросла на 21% и поднялась выше 1350 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1374 долларов», — передает ТАСС данные лондонской биржи. Ранее «Газпром» объявил о полном прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях. В компании отметили, что возобновят поставки газа только после того, как эти страны начнут платить за газ в национальной валюте РФ. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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