Цена на газ в Европе подскочила на 21% после заявления «Газпрома»

27 апреля 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

«Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Цена на газ в Европе подскочила на 21% после заявления «Газпрома» о прекращении поставок в Польшу и Болгарию. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. «Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду выросла на 21% и поднялась выше 1350 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1374 долларов», — передает ТАСС данные лондонской биржи. Ранее «Газпром» объявил о полном прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях. В компании отметили, что возобновят поставки газа только после того, как эти страны начнут платить за газ в национальной валюте РФ. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Цена на газ в Европе подскочила на 21% после заявления «Газпрома» о прекращении поставок в Польшу и Болгарию. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. «Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду выросла на 21% и поднялась выше 1350 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1374 долларов», — передает ТАСС данные лондонской биржи. Ранее «Газпром» объявил о полном прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях. В компании отметили, что возобновят поставки газа только после того, как эти страны начнут платить за газ в национальной валюте РФ. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза.