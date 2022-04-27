«Газпром» полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию

27 апреля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Поставки прекращены из-за неоплаты газа в рублях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту «Газпром» полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. Об этом сообщили в компании. «„Газпром“ полностью остановил поставки газа компаниям „Булгаргаз“ (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале. В «Газпроме» напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться только в российской валюте. «Булгаргаз» и PGNiG были уведомлены о приостановке поставок газа с 27 апреля, пока энергоносители не будут оплачены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ранее российский лидер в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине подписал указ, согласно которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

«Газпром» полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. Об этом сообщили в компании. «„Газпром“ полностью остановил поставки газа компаниям „Булгаргаз“ (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале. В «Газпроме» напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться только в российской валюте. «Булгаргаз» и PGNiG были уведомлены о приостановке поставок газа с 27 апреля, пока энергоносители не будут оплачены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ранее российский лидер в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине подписал указ, согласно которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.