«Газпром» полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию

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Поставки прекращены из-за неоплаты газа в рублях Фото:
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«Газпром» полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. Об этом сообщили в компании.

«„Газпром“ полностью остановил поставки газа компаниям „Булгаргаз“ (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале. В «Газпроме» напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться только в российской валюте. «Булгаргаз» и PGNiG были уведомлены о приостановке поставок газа с 27 апреля, пока энергоносители не будут оплачены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее российский лидер в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине подписал указ, согласно которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

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«Газпром» полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. Об этом сообщили в компании. «„Газпром“ полностью остановил поставки газа компаниям „Булгаргаз“ (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале. В «Газпроме» напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться только в российской валюте. «Булгаргаз» и PGNiG были уведомлены о приостановке поставок газа с 27 апреля, пока энергоносители не будут оплачены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Ранее российский лидер в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине подписал указ, согласно которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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