Семья экс-мэра Чернецкого продает важный актив в Екатеринбурге

Слухи о том, что Аркадий Чернецкий ищет покупателя для банка, ходили еще во времена его сенаторства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга не продает уральской IT-компании «СКБ-Контур» свою долю в ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (ЕМБ). Сделку осуществляют только частные акционеры, связанные с ближайшим окружением первого вице-спикера свердловского заксо, экс-мэра Аркадия Чернецкого. Это следует из слов вице-мэра по финансам, члена совета директоров ЕМБ Андрея Корюкова, передает корреспондент URA.RU.

О том, что «СКБ-Контур» покупает Екатеринбургский муниципальный банк, URA.RU сообщило 21 апреля со ссылкой на источники. Ни в мэрии, ни в самой компании ситуацию ранее не комментировали.

«В муниципальном банке доля [администрации] города существует, она значительна (29,29% — прим. URA.RU), но не основная. Там очень много частных акционеров», — напомнил Корюков. Сыну Аркадия Чернецкого Станиславу принадлежат 29,13% ЕМБ. Помимо него и мэрии, в число основных акционеров входят близкие к Чернецкому-старшему ООО «Геоникс», предприниматель Алексей Брижицкий, бывший вице-мэр по экономике Сергей Клименко и бизнесмен Александр Баженов.

«Я думаю, что в течение [последних] пяти-шести лет частные акционеры ищут, кому продать свою долю. Мы не можем им запретить. У нас есть программа по реализации [муниципального] имущества на 2022—2024 год, и там со стороны города продажи банка нет. Поэтому разговоры, которые идут, могут быть правильны только в отношении частных владельцев. В отношении города пока таких решений [о продаже] нет», — намекнул Корюков.

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