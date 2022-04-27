«Почта России» уволила пермячку без оснований

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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Пермячке позвонили из главпочтамта и попросили забрать трудовую книжку Фото:

Пермячка засудила «Почту России» за необоснованное увольнение. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. Женщине удалось отсудить у компании 3 тысячи рублей морального ущерба.

Пермячка разместила в Интернете резюме с целью устроиться на работу. Некоторое время спустя к ней обратились сотрудники «Почты России» с предложением трудоустроиться в один из филиалов в Перми. Но когда женщина пришла в отделение, до рабочего места ее не допустили. Позже истцу позвонили из главпочтамта и сообщили, что в этом отделении она работать не может, а также попросили забрать трудовую книжку без объяснения причин. По закону (ст. 64 трудового кодекса РФ) запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Эту статью ответчик нарушил, в связи с чем обязан был выплатить компенсацию.

«Исковые требования к акционерному обществу „Почта России“ удовлетворить. Взыскать с „Почта России“ компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей», — сообщается в решении суда. Сама истец потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда размером в 10000 рублей и зарплату за несколько месяцев.

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Пермячка засудила «Почту России» за необоснованное увольнение. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. Женщине удалось отсудить у компании 3 тысячи рублей морального ущерба. Пермячка разместила в Интернете резюме с целью устроиться на работу. Некоторое время спустя к ней обратились сотрудники «Почты России» с предложением трудоустроиться в один из филиалов в Перми. Но когда женщина пришла в отделение, до рабочего места ее не допустили. Позже истцу позвонили из главпочтамта и сообщили, что в этом отделении она работать не может, а также попросили забрать трудовую книжку без объяснения причин. По закону (ст. 64 трудового кодекса РФ) запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Эту статью ответчик нарушил, в связи с чем обязан был выплатить компенсацию. «Исковые требования к акционерному обществу „Почта России“ удовлетворить. Взыскать с „Почта России“ компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей», — сообщается в решении суда. Сама истец потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда размером в 10000 рублей и зарплату за несколько месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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