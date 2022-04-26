Пермяк ради кражи трубопровода вырубил сотни деревьев

27 апреля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

800 деревьев были спилены в Соликамском городском округе Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Березников (Пермский край) незаконно вырубил 800 деревьев, чтобы украсть шесть километров трубопровода. Имущество не использовалось и принадлежало предприятию мэрии Березников — МУП «Водоканал». Для совершения преступления мужчина нанял рабочих и арендовал экскаватор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого главка. «В процессе выкапывания трубы работники, по поручению нанимателя, уничтожили порядка 800 деревьев, произрастающих вдоль трассы. Извлеченные из земли фрагменты магистрали — более 850 тонн металла — были вывезены из Соликамска в Березники, где злоумышленник сдал их как лом и стальные отходы. Вырученными денежными средствами он распорядился в личных целях», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Сумма причиненного предприятию ущерба превысила 10 млн рублей, а ущерб лесному фонду был оценен в 150 тысяч рублей. Соликамский городской суд назначил ранее судимому 34-летнему злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, он обязан возместить причиненный ущерб. Приговор суда в законную силу пока не вступил. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Житель Березников (Пермский край) незаконно вырубил 800 деревьев, чтобы украсть шесть километров трубопровода. Имущество не использовалось и принадлежало предприятию мэрии Березников — МУП «Водоканал». Для совершения преступления мужчина нанял рабочих и арендовал экскаватор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого главка. «В процессе выкапывания трубы работники, по поручению нанимателя, уничтожили порядка 800 деревьев, произрастающих вдоль трассы. Извлеченные из земли фрагменты магистрали — более 850 тонн металла — были вывезены из Соликамска в Березники, где злоумышленник сдал их как лом и стальные отходы. Вырученными денежными средствами он распорядился в личных целях», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Сумма причиненного предприятию ущерба превысила 10 млн рублей, а ущерб лесному фонду был оценен в 150 тысяч рублей. Соликамский городской суд назначил ранее судимому 34-летнему злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, он обязан возместить причиненный ущерб. Приговор суда в законную силу пока не вступил.