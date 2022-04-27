Россия сократит свое присутствие в ООН

Россия объявила о решении выйти из Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН. Об этом сообщили в туристической организации.
«На первой Внеочередной Генеральной ассамблее ЮНВТО Россия объявила о своем намерении выйти из ЮНВТО. Это должно осуществляться в соответствии с надлежащей процедурой — и на это уйдет год после получения официальных сообщений по соответствующим каналам», — сообщается в Twitter ЮНВТО.
В организации ответили, что отстранение вступает в силу немедленно. «Внеочередная Генеральная Ассамблея ЮНВТО продолжится в Мадриде. Члены Совета скажут свое слово путем демократического голосования», — подытожили там.
Россия 16 марта перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла Совет Европы частью пропаганды НАТО, сообщает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Совету Европы самораспуститься, потому что после выхода РФ организации будет нечем заняться. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что решение о выходе РФ было принято давно, передает RT.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Россия объявила о решении выйти из Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН. Об этом сообщили в туристической организации. «На первой Внеочередной Генеральной ассамблее ЮНВТО Россия объявила о своем намерении выйти из ЮНВТО. Это должно осуществляться в соответствии с надлежащей процедурой — и на это уйдет год после получения официальных сообщений по соответствующим каналам», — сообщается в Twitter ЮНВТО. В организации ответили, что отстранение вступает в силу немедленно. «Внеочередная Генеральная Ассамблея ЮНВТО продолжится в Мадриде. Члены Совета скажут свое слово путем демократического голосования», — подытожили там. Россия 16 марта перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла Совет Европы частью пропаганды НАТО, сообщает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Совету Европы самораспуститься, потому что после выхода РФ организации будет нечем заняться. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что решение о выходе РФ было принято давно, передает RT.