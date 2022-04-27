В Кремле озвучили будущее туризма в России

Выход из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на туристическую отрасль России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение России выйти из ЮНТВО.
«Нет это не повлияет в любом случае. Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешнее направление для туризма также открыты. Дальше будет вопрос конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Ранее в организации заявили, что Россия объявила о решении выйти из Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН. Россия 16 марта перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла Совет Европы частью пропаганды НАТО, сообщает телеканал 360.
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Выход из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на туристическую отрасль России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение России выйти из ЮНТВО. «Нет это не повлияет в любом случае. Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешнее направление для туризма также открыты. Дальше будет вопрос конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Ранее в организации заявили, что Россия объявила о решении выйти из Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН. Россия 16 марта перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла Совет Европы частью пропаганды НАТО, сообщает телеканал 360.