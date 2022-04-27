Военная техника пройдет по центру Перми 9 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Параде Победы в Перми 9 мая будет задействовано наибольшее количество военной техники за всю историю города. Об этом заявили в администрации Перми по итогам заседания оргкомитета празднования. Всего в городе пройдет около 150 различных мероприятий.

«В этом году принято решение о торжественном прохождении войск и наибольшего количества спецтехники Пермского гарнизона за всю историю празднования, а также шествия „Бессмертный полк“ в традиционном формате на Октябрьской площади. Парад Победы начнется в 10:00», — сообщается на сайте мэрии Перми. Прямая трансляция парада будет идти на сайте администрации города, в группе «Пермь Первая» в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Вести-Пермь».

Сразу после парада состоится шествие «Бессмертного полка», маршрут которого будет включать Комсомольский проспект и улицу Ленина. В 13:00 запланировано традиционное возложение цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. В течение всего дня перед Театром-театром будет идти концерт, здесь также будут транслировать парад. На набережной Камы с 12:00 до 21:00 разместятся тематические интерактивные фотозоны. С 14:00 до 15:00 перед Дворцом культуры им. Солдатова выступит Пермский губернский оркестр.

В разных районах города 9 мая запланированы концерты, флешмобы, акции, просмотры тематических фильмов. В Свердловском районе пройдет шествие «Поклонимся великим тем годам», в Мотовилихе — акция «Бессмертный цех». Будут работать выездные фронтовые бригады для тех ветеранов, которые не смогут присутствовать на торжественном параде.

Завершится день в 23:00 10-минутным фейерверком, который запустят с площадки школы «Летающий лыжник». Его можно будет увидеть с большинства центральных точек города.

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