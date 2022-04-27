Путин назначил председателя суда в Курганской области

В Половинском районном суде Курганской области — новый председатель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил председателя Половинского районного суда в Курганской области. Пост заняла Екатерина Клещ. Приказ, который подписал глава государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации постановляю назначить на шестилетний срок полномочий <…> в Курганской области председателем Половинского районного суда Клещ Екатерину Геннадиевну», — говорится в тексте указа.

На сайте Квалификационной коллегии судей региона указано, что Клещ родилась в 1976 году. В 2005 году окончила Курганский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2011 году ее назначили на должность судьи Мишкинского районного суда.

Ранее URA.RU сообщало, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. У действующего руководителя Сергея Кабанькова в октябре истекает срок полномочий.