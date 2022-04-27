Путин назначил председателя суда в Курганской области

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, герб россии, суд, флаг россии, кресло судьи
В Половинском районном суде Курганской области — новый председатель Фото:

Президент России Владимир Путин назначил председателя Половинского районного суда в Курганской области. Пост заняла Екатерина Клещ. Приказ, который подписал глава государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации постановляю назначить на шестилетний срок полномочий <…> в Курганской области председателем Половинского районного суда Клещ Екатерину Геннадиевну», — говорится в тексте указа.

На сайте Квалификационной коллегии судей региона указано, что Клещ родилась в 1976 году. В 2005 году окончила Курганский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2011 году ее назначили на должность судьи Мишкинского районного суда.

Ранее URA.RU сообщало, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. У действующего руководителя Сергея Кабанькова в октябре истекает срок полномочий.

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Президент России Владимир Путин назначил председателя Половинского районного суда в Курганской области. Пост заняла Екатерина Клещ. Приказ, который подписал глава государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации постановляю назначить на шестилетний срок полномочий <…> в Курганской области председателем Половинского районного суда Клещ Екатерину Геннадиевну», — говорится в тексте указа. На сайте Квалификационной коллегии судей региона указано, что Клещ родилась в 1976 году. В 2005 году окончила Курганский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2011 году ее назначили на должность судьи Мишкинского районного суда. Ранее URA.RU сообщало, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. У действующего руководителя Сергея Кабанькова в октябре истекает срок полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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