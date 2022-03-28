В Кургане ищут кандидатов на пост главного областного судьи

29 марта 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Срок полномочий Сергея Кабанькова истекает в октябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. Объявление об этом опубликовано на сайте ВККС. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Курганского областного суда. Последний день приема документов — 22 апреля 2022 года», — говорится в сообщении. Сейчас председателем Курганского областного суда является Сергей Кабаньков. Он назначен эту должность указом президента РФ от 17 октября 2016 на шестилетний срок полномочий. В пресс-службе областного суда пояснили URA.RU, что у действующего председателя в октябре истекает срок полномочий, поэтому ВККС и объявила конкурс. Сам Кабаньков также может подать документы на участие в конкурсе, чтобы продлить полномочия еще на один срок. Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя Курганского областного суда Ирину Литвинову. Ранее она уже занимала этот пост, но у нее истекал шестилетний срок полномочий. В мае 2022 года истекают полномочия еще одного заместителя председателя областного суда Андрея Роота. ВККС также объявляла отбор кандидатов на этот пост. В феврале ВККС рекомендовала назначить Роота еще на один срок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила отбор кандидатов на пост председателя Курганского областного суда. Объявление об этом опубликовано на сайте ВККС. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Курганского областного суда. Последний день приема документов — 22 апреля 2022 года», — говорится в сообщении. Сейчас председателем Курганского областного суда является Сергей Кабаньков. Он назначен эту должность указом президента РФ от 17 октября 2016 на шестилетний срок полномочий. В пресс-службе областного суда пояснили URA.RU, что у действующего председателя в октябре истекает срок полномочий, поэтому ВККС и объявила конкурс. Сам Кабаньков также может подать документы на участие в конкурсе, чтобы продлить полномочия еще на один срок. Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя Курганского областного суда Ирину Литвинову. Ранее она уже занимала этот пост, но у нее истекал шестилетний срок полномочий. В мае 2022 года истекают полномочия еще одного заместителя председателя областного суда Андрея Роота. ВККС также объявляла отбор кандидатов на этот пост. В феврале ВККС рекомендовала назначить Роота еще на один срок.