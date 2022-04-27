Швейцария отказалась от российского угля

27 апреля 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

В новые санкции Швейцарии против России включен запрет на импорт угля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Швейцарии ввело новые санкции против России, в том числе запрет на импорт угля. Меры вступают в силу 27 апреля, сообщили в Федеральном Совете Швейцарии. «Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля и угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России. Кроме того, действуют запреты на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России», — сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте Федерального Совета страны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Несмотря на это, страны Запада усилили санкционное давление на Россию, начатое еще в 2000-х. Так, Европейские страны стали отказываться от энергоресурсов из РФ, однако такая стратегия привела к кризису в Европе, росту инфляции, рекордных цен на нефть и газ. Европейские лидеры для экономии стали призывать жителей снижать тепло в квартирах и минимизировать передвижения на автомобилях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство Швейцарии ввело новые санкции против России, в том числе запрет на импорт угля. Меры вступают в силу 27 апреля, сообщили в Федеральном Совете Швейцарии. «Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля и угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России. Кроме того, действуют запреты на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России», — сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте Федерального Совета страны. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Несмотря на это, страны Запада усилили санкционное давление на Россию, начатое еще в 2000-х. Так, Европейские страны стали отказываться от энергоресурсов из РФ, однако такая стратегия привела к кризису в Европе, росту инфляции, рекордных цен на нефть и газ. Европейские лидеры для экономии стали призывать жителей снижать тепло в квартирах и минимизировать передвижения на автомобилях.