26 апреля 2022

В челябинском районе МВД и МЧС спасают дома от пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, трава горит
Горящая трава угрожает жилым и дачным домам Фото:

Возгорание сухой травы в Катав-Ивановском районе 27 апреля у трассы Катав-Ивановск — Юрюзань стало угрозой для садовых домов и жилого сектора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, организована охрана общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан.

«Вблизи автодороги около 15 часов произошло возгорание сухой травы в поле, огонь также добрался до садовых строений. Из-за шквалистого ветра также возникла угроза возгорания жилого сектора. Как только информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД, на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

На место выехал начальник ОМВД по Катав-Ивановскому району Данил Шафиков. Охрана общественного порядка организована в короткие сроки. Совместно с МЧС удалось не допустить распространения огня к жилому сектору. Созданы две следственно-оперативные группы, проводится осмотр места происшествия, задействовано около 30 сотрудников ОВД. В результате ЧП пострадавших нет.

Огонь угрожает лесу и домам
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На месте ЧП работают полиция и МЧС
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Силовики стараются не допустить повреждения имущества жителей
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Возгорание сухой травы в Катав-Ивановском районе 27 апреля у трассы Катав-Ивановск — Юрюзань стало угрозой для садовых домов и жилого сектора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, организована охрана общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан. «Вблизи автодороги около 15 часов произошло возгорание сухой травы в поле, огонь также добрался до садовых строений. Из-за шквалистого ветра также возникла угроза возгорания жилого сектора. Как только информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД, на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. На место выехал начальник ОМВД по Катав-Ивановскому району Данил Шафиков. Охрана общественного порядка организована в короткие сроки. Совместно с МЧС удалось не допустить распространения огня к жилому сектору. Созданы две следственно-оперативные группы, проводится осмотр места происшествия, задействовано около 30 сотрудников ОВД. В результате ЧП пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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