В челябинском районе МВД и МЧС спасают дома от пожаров. Фото

27 апреля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Горящая трава угрожает жилым и дачным домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возгорание сухой травы в Катав-Ивановском районе 27 апреля у трассы Катав-Ивановск — Юрюзань стало угрозой для садовых домов и жилого сектора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, организована охрана общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан. «Вблизи автодороги около 15 часов произошло возгорание сухой травы в поле, огонь также добрался до садовых строений. Из-за шквалистого ветра также возникла угроза возгорания жилого сектора. Как только информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД, на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. На место выехал начальник ОМВД по Катав-Ивановскому району Данил Шафиков. Охрана общественного порядка организована в короткие сроки. Совместно с МЧС удалось не допустить распространения огня к жилому сектору. Созданы две следственно-оперативные группы, проводится осмотр места происшествия, задействовано около 30 сотрудников ОВД. В результате ЧП пострадавших нет. Огонь угрожает лесу и домам Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области На месте ЧП работают полиция и МЧС Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Силовики стараются не допустить повреждения имущества жителей Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Возгорание сухой травы в Катав-Ивановском районе 27 апреля у трассы Катав-Ивановск — Юрюзань стало угрозой для садовых домов и жилого сектора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, организована охрана общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан. «Вблизи автодороги около 15 часов произошло возгорание сухой травы в поле, огонь также добрался до садовых строений. Из-за шквалистого ветра также возникла угроза возгорания жилого сектора. Как только информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД, на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. На место выехал начальник ОМВД по Катав-Ивановскому району Данил Шафиков. Охрана общественного порядка организована в короткие сроки. Совместно с МЧС удалось не допустить распространения огня к жилому сектору. Созданы две следственно-оперативные группы, проводится осмотр места происшествия, задействовано около 30 сотрудников ОВД. В результате ЧП пострадавших нет.