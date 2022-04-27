В ХМАО ожидаются дожди и похолодание

Тепла в ближайшие дни не предвидится Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Синоптики ХМАО прогнозируют дожди и незначительное похолодание. Днем максимальный показатель температуры по округу достигнет +14, в южных районах — +21 градуса. Ночью похолодает — температура опустится от +3 до 0 градусов. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Облачно. Небольшой, местами умеренный дождь, днем по северо-западу с мокрым снегом, ночью по северо-западу без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью западной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +4,+9 °С, по северо-западным районам 0,-5 °С, днем +9,+14 °С, местами по южным районам +16,+21°С, по северо-западу +3,+8°С», — говорится в сообщении на сайте центра.

В Ханты-Мансийске 28 апреля будет дождь, а воздух прогреется до +11 градусов, но будут порывы ветра до 6-11 м/с. В Сургуте в четверг тоже дождь. Днем температура составит +8 градусов, ночью опустится +5. Небольшой ветер с порывами до 2 м/с. В Нижневартовске также ожидается дождь, но теплее — до +13, но с порывами ветра.