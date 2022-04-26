В аэропорту Челябинска идет эвакуация. Туда стягивают силовиков

27 апреля 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

В аэропорту работают экстренные службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска имени Курчатова, вечером 27 апреля, эвакуировали пассажиров и персонал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани, поводом для этого послужила массовая рассылка о минировании. «Поводом для эвакуации послужила массовая рассылка. Сейчас территорию и здание аэропорта проверяют спецслужбы. После проверки продолжим работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Согласно расписанию, задержки рейсов не наблюдается. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО обещали прокомментировать инцидент позже. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В аэропорту Челябинска имени Курчатова, вечером 27 апреля, эвакуировали пассажиров и персонал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани, поводом для этого послужила массовая рассылка о минировании. «Поводом для эвакуации послужила массовая рассылка. Сейчас территорию и здание аэропорта проверяют спецслужбы. После проверки продолжим работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Согласно расписанию, задержки рейсов не наблюдается. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО обещали прокомментировать инцидент позже.