В аэропорту работают экстренные службы
В аэропорту Челябинска имени Курчатова, вечером 27 апреля, эвакуировали пассажиров и персонал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани, поводом для этого послужила массовая рассылка о минировании.
«Поводом для эвакуации послужила массовая рассылка. Сейчас территорию и здание аэропорта проверяют спецслужбы. После проверки продолжим работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Согласно расписанию, задержки рейсов не наблюдается. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО обещали прокомментировать инцидент позже.
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