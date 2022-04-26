26 апреля 2022

В аэропорту Челябинска идет эвакуация. Туда стягивают силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
В аэропорту работают экстренные службы Фото:

В аэропорту Челябинска имени Курчатова, вечером 27 апреля, эвакуировали пассажиров и персонал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани, поводом для этого послужила массовая рассылка о минировании.

«Поводом для эвакуации послужила массовая рассылка. Сейчас территорию и здание аэропорта проверяют спецслужбы. После проверки продолжим работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно расписанию, задержки рейсов не наблюдается. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО обещали прокомментировать инцидент позже.

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В аэропорту Челябинска имени Курчатова, вечером 27 апреля, эвакуировали пассажиров и персонал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани, поводом для этого послужила массовая рассылка о минировании. «Поводом для эвакуации послужила массовая рассылка. Сейчас территорию и здание аэропорта проверяют спецслужбы. После проверки продолжим работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Согласно расписанию, задержки рейсов не наблюдается. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО обещали прокомментировать инцидент позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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