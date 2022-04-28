СМИ: Чубайс не собирается возвращаться в Россию

Анатолий Чубайс уехал из России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс находится в Италии и не собирается возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже, в котором он является потерпевшим. Об этом сообщил источник в его окружении.

«Чубайс не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего в Хамовническом суде Москвы по делу о краже у него имущества», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, Чубайс улетел из России на частном самолете.

«Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу», — отметил источник. По предварительной информации, экс-глава «Роснано» находится в Италии, где у него есть собственность. Официальные представители Чубайса отказались давать комментарий.

Ранее Чубайс не пришел в суд, где должен был дать показания по делу о краже, пишет сайт MK.RU . В среду слушание дела перенесли почти на месяц из-за отсутствия потерпевшего и одного из свидетелей. Уголовное дело возбудили в 2017 году по заявлению Чубайса. Причиной стала кража имущества из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. В ходе расследования сумма ущерба уменьшилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшими являются Чубайс и компания «Тилсок».

Об отъезде бывшего гендиректора «Роснано» стало известно в конце марта. После этого президент РФ Владимир Путин уволил Чубайса с должности спецпредставителя президента РФ по международным отношениям.