Bloomberg: Чубайс покинул пост и уехал из России

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента Фото:

Спецпредставитель президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«По словам двух людей, знакомых с ситуацией, российский посол по климату Анатолий Чубайс ушел в отставку. Также он покинул страну», — пишет Bloomberg.

Информацию об увольнении Чубайса подтвердил источник ТАСС. На сайте Кремля Чубайс пока указан как помощник президента. Брат Чубайса Игорь сообщил, что не в курсе ситуации. «Не могу сказать, не в курсе», — цитирует РБК Игоря Чубайса.

Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ России 1990-х годов и реформы электроэнергетической системы в 2000-х годах. Он работал руководителем администрации президента с 1996 по 1997 год. Также он был гендиректором госкорпорации «Роснано». Пост спецпредставителя президента он занял в декабре 2020 года.

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Спецпредставитель президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «По словам двух людей, знакомых с ситуацией, российский посол по климату Анатолий Чубайс ушел в отставку. Также он покинул страну», — пишет Bloomberg. Информацию об увольнении Чубайса подтвердил источник ТАСС. На сайте Кремля Чубайс пока указан как помощник президента. Брат Чубайса Игорь сообщил, что не в курсе ситуации. «Не могу сказать, не в курсе», — цитирует РБК Игоря Чубайса. Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ России 1990-х годов и реформы электроэнергетической системы в 2000-х годах. Он работал руководителем администрации президента с 1996 по 1997 год. Также он был гендиректором госкорпорации «Роснано». Пост спецпредставителя президента он занял в декабре 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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