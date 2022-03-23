Bloomberg: Чубайс покинул пост и уехал из России

23 марта 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента Фото: Анна Майорова © URA.RU Спецпредставитель президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «По словам двух людей, знакомых с ситуацией, российский посол по климату Анатолий Чубайс ушел в отставку. Также он покинул страну», — пишет Bloomberg. Информацию об увольнении Чубайса подтвердил источник ТАСС. На сайте Кремля Чубайс пока указан как помощник президента. Брат Чубайса Игорь сообщил, что не в курсе ситуации. «Не могу сказать, не в курсе», — цитирует РБК Игоря Чубайса. Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ России 1990-х годов и реформы электроэнергетической системы в 2000-х годах. Он работал руководителем администрации президента с 1996 по 1997 год. Также он был гендиректором госкорпорации «Роснано». Пост спецпредставителя президента он занял в декабре 2020 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецпредставитель президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «По словам двух людей, знакомых с ситуацией, российский посол по климату Анатолий Чубайс ушел в отставку. Также он покинул страну», — пишет Bloomberg. Информацию об увольнении Чубайса подтвердил источник ТАСС. На сайте Кремля Чубайс пока указан как помощник президента. Брат Чубайса Игорь сообщил, что не в курсе ситуации. «Не могу сказать, не в курсе», — цитирует РБК Игоря Чубайса. Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ России 1990-х годов и реформы электроэнергетической системы в 2000-х годах. Он работал руководителем администрации президента с 1996 по 1997 год. Также он был гендиректором госкорпорации «Роснано». Пост спецпредставителя президента он занял в декабре 2020 года.