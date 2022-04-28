Экс-глава Сахалина получил 15 лет

28 апреля 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Бывшего губернатора осудили за коррупцию Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин получил 15 лет. Приговор вынесен по второму коррупционному делу. Хорошавина обвиняли в получении взяток и создании организованной группы на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году. Сегодня суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей по второму уголовному делу, сообщает РИА «Новости». Экс-губернатор Сахалинской области (2007-2015) Александр Хорошавин руководил Сахалинской областью с 2007 по 2015 год. Он был задержан на рабочем месте 4 марта 2015 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов от нескольких энергетических компаний. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин получил 15 лет. Приговор вынесен по второму коррупционному делу. Хорошавина обвиняли в получении взяток и создании организованной группы на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году. Сегодня суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей по второму уголовному делу, сообщает РИА «Новости». Экс-губернатор Сахалинской области (2007-2015) Александр Хорошавин руководил Сахалинской областью с 2007 по 2015 год. Он был задержан на рабочем месте 4 марта 2015 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов от нескольких энергетических компаний. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей.