StarHit: Максим Галкин уволен с «Первого канала»

28 апреля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

На «Первом канале» нашли замену Галкину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юморист Максим Галкин лишился места ведущего шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале». Программа возвращается в эфир после майских праздников, но уже с новым ведущим, имя которого держится в секрете. «Потенциальных кандидатов на замену Галкину несколько. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или несколькими ведущими», — пишет StarHit со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе «Первого канала» имя нового ведущего не раскрыли и предложили следить за эфирами программы. Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми-близнецами уехал в Израиль в начале марта. Как отмечает издание, скоро у юмориста состоится большой гастрольный тур по Израилю. Отъезд Галкина связывают с несогласием со спецоперацией на Украине — ранее он публично заявил, что не одобряет ее. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, женившимся по расчету». «Я не могу слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Это же говорит о его духовных качествах… Гей, который для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине и убеждает всех, что у них настоящая любовь. Вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия», — заявила Симоньян. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Юморист Максим Галкин лишился места ведущего шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале». Программа возвращается в эфир после майских праздников, но уже с новым ведущим, имя которого держится в секрете. «Потенциальных кандидатов на замену Галкину несколько. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или несколькими ведущими», — пишет StarHit со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе «Первого канала» имя нового ведущего не раскрыли и предложили следить за эфирами программы. Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми-близнецами уехал в Израиль в начале марта. Как отмечает издание, скоро у юмориста состоится большой гастрольный тур по Израилю. Отъезд Галкина связывают с несогласием со спецоперацией на Украине — ранее он публично заявил, что не одобряет ее. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала Галкина «геем, женившимся по расчету». «Я не могу слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Это же говорит о его духовных качествах… Гей, который для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине и убеждает всех, что у них настоящая любовь. Вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия», — заявила Симоньян.