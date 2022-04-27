Симоньян назвала Галкина геем. «Женился для личного обогащения»

27 апреля 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян уличила Максима Галкина в лицемерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский комик Максим Галкин является геем и женился по расчету. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделала журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Что творит сейчас Галкин? Я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Это же говорит о его духовных качествах. Не знаю, можно ли говорить это в эфире или нет, но я скажу, что я о нем думаю. Человек, про которого достоверно известно, что он гей, который для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине и убеждает всех, что у них настоящая любовь. Вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия», — заявила Симоньян. Ранее Максим Галкин уехал в Израиль из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. СМИ сообщили, что комик пытается найти в Израиле работу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российский комик Максим Галкин является геем и женился по расчету. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделала журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Что творит сейчас Галкин? Я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Это же говорит о его духовных качествах. Не знаю, можно ли говорить это в эфире или нет, но я скажу, что я о нем думаю. Человек, про которого достоверно известно, что он гей, который для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине и убеждает всех, что у них настоящая любовь. Вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия», — заявила Симоньян. Ранее Максим Галкин уехал в Израиль из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. СМИ сообщили, что комик пытается найти в Израиле работу.