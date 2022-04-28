Захарова обвинила Запад в призыве атаковать Россию

28 апреля 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

В МИД РФ предупредили о провокациях со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны открыто призывают украинские власти атаковать Россию, используя оружие НАТО. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова. «Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании [Джеймса] Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России. (…) Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие», — заявила Захарова во время трансляции на телеканале «Россия 24». По словам дипломата, дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России. «Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность», — предупредила Захарова. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является помощь жителям республик Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Западные страны открыто призывают украинские власти атаковать Россию, используя оружие НАТО. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова. «Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании [Джеймса] Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России. (…) Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие», — заявила Захарова во время трансляции на телеканале «Россия 24». По словам дипломата, дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России. «Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность», — предупредила Захарова. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является помощь жителям республик Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.