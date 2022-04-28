Шольц боится коллапса в экономике Германии из-за российского газа

28 апреля 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ограничение поставок газа из РФ приведет к рецессии в экономике ФРГ, сообщает СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок российского газа, угля и нефти. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «Любые сбои оказывают влияние на экономику, правительство очень ясно об этом говорит. (…) Вот почему это [российский газ] одна из вещей, которая не была сразу включена в санкции», — заявил Шольц. В издании особо подчеркнули вероятность разрушительных последствий для экономики ФРГ. «Германия, которая сократила свою зависимость от российского газа до 35% с 55% в прошлом году, предупредила, что внезапная остановка поставок топлива погрузит крупнейшую экономику Европы в рецессию [замедление темпов экономического роста]», — отметили авторы. Ранее страны Евросоюза приняли решение об отказе от поставок российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Германии же назвали введение эмбарго на российский газ «настоящей катастрофой», которая полностью остановит работу экономики страны. Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине. Российский лидер отмечал, что санкционное давление на Россию длится еще с 2000-х годов и имеет негативный эффект для самих западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, фиксируется рост инфляция, разрушены кооперационные связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок российского газа, угля и нефти. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. «Любые сбои оказывают влияние на экономику, правительство очень ясно об этом говорит. (…) Вот почему это [российский газ] одна из вещей, которая не была сразу включена в санкции», — заявил Шольц. В издании особо подчеркнули вероятность разрушительных последствий для экономики ФРГ. «Германия, которая сократила свою зависимость от российского газа до 35% с 55% в прошлом году, предупредила, что внезапная остановка поставок топлива погрузит крупнейшую экономику Европы в рецессию [замедление темпов экономического роста]», — отметили авторы. Ранее страны Евросоюза приняли решение об отказе от поставок российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Германии же назвали введение эмбарго на российский газ «настоящей катастрофой», которая полностью остановит работу экономики страны. Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине. Российский лидер отмечал, что санкционное давление на Россию длится еще с 2000-х годов и имеет негативный эффект для самих западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, фиксируется рост инфляция, разрушены кооперационные связи.