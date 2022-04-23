23 апреля 2022

В Германии назвали катастрофой введение эмбарго на российский газ

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Мартин Ванслебен заявил, что верит в нормализацию отношений России и стран Европы Фото:
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Полный отказ от импорта российского газа остановит работу экономики Германии, что станет «настоящей катастрофой». Об этом заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.

«Учитывая все, что мы знаем, и то, что анализирует федеральное правительство, и затронутые отрасли, эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой в нынешней ситуации», — заявил Мартин Ванслебен в интервью Deutschlandfunk. Большая часть газа используется в производстве, потому, отказавшись от него, Германия парализует свою экономику, продолжил он.

По его словам, спецоперация РФ на Украине привела мир в совершенно новую эру политики и экономики. Однако он добавил, что верит в то, что отношения России и Европы нормализуются, и наступит «новая реальность».

Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия стремится «свернуть» отношения с Россией. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что Россию будет невозможно изолировать от мирового сообщества, потому Берлин вскоре продолжит сотрудничать с Москвой.

После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.

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Полный отказ от импорта российского газа остановит работу экономики Германии, что станет «настоящей катастрофой». Об этом заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен. «Учитывая все, что мы знаем, и то, что анализирует федеральное правительство, и затронутые отрасли, эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой в нынешней ситуации», — заявил Мартин Ванслебен в интервью Deutschlandfunk. Большая часть газа используется в производстве, потому, отказавшись от него, Германия парализует свою экономику, продолжил он. По его словам, спецоперация РФ на Украине привела мир в совершенно новую эру политики и экономики. Однако он добавил, что верит в то, что отношения России и Европы нормализуются, и наступит «новая реальность». Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия стремится «свернуть» отношения с Россией. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что Россию будет невозможно изолировать от мирового сообщества, потому Берлин вскоре продолжит сотрудничать с Москвой. После того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, страны Запада массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. Евросоюз принял решение отказаться от российского газа и нефти. Путин сообщил, что Россия значительно сократит поставки газа на Запад. Глава Минфина США заявил, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.
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