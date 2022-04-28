Аэропорт Кольцово сокращает штат и расходы

28 апреля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

В Кольцово подчеркнули, что все сокращения проводятся в соответствии с ТК РФ, а также аэропорт помогает найти новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский аэропорт Кольцово сократил 67 работников из-за спада пассажиропотока и сокращает расходы. Ведется работа по поиску мест для их трудоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Сокращены хозяйственные и транспортные расходы, сформированы сменные графики, исходя из фактического объема перевозок. В условиях снижения пассажиропотока аэропорт вынужден провести оптимизацию штата. Сокращения затронули 67 сотрудников», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта. Уточняется, что это решение связано с сокращением пассажиропотока — аэропорт потерял 30% пассажиров относительно допандемийного периода в марте—апреле 2019 года. В Кольцово подчеркнули, что все сокращения проводятся в соответствии с ТК РФ, кроме того, аэропорт оказывает сокращенным сотрудникам содействие, взаимодействуя с региональными властями, центрами занятости и профсоюзной организацией по возможности перевода этих работников на предприятия, которые нуждаются в кадрах. Как пример приводятся предприятия общественного питания, продуктовые сети и логистические центры. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский аэропорт Кольцово сократил 67 работников из-за спада пассажиропотока и сокращает расходы. Ведется работа по поиску мест для их трудоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Сокращены хозяйственные и транспортные расходы, сформированы сменные графики, исходя из фактического объема перевозок. В условиях снижения пассажиропотока аэропорт вынужден провести оптимизацию штата. Сокращения затронули 67 сотрудников», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта. Уточняется, что это решение связано с сокращением пассажиропотока — аэропорт потерял 30% пассажиров относительно допандемийного периода в марте—апреле 2019 года. В Кольцово подчеркнули, что все сокращения проводятся в соответствии с ТК РФ, кроме того, аэропорт оказывает сокращенным сотрудникам содействие, взаимодействуя с региональными властями, центрами занятости и профсоюзной организацией по возможности перевода этих работников на предприятия, которые нуждаются в кадрах. Как пример приводятся предприятия общественного питания, продуктовые сети и логистические центры.