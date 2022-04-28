Аэропорт Кольцово сокращает штат и расходы

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
В Кольцово подчеркнули, что все сокращения проводятся в соответствии с ТК РФ, а также аэропорт помогает найти новую работу Фото:

Свердловский аэропорт Кольцово сократил 67 работников из-за спада пассажиропотока и сокращает расходы. Ведется работа по поиску мест для их трудоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Сокращены хозяйственные и транспортные расходы, сформированы сменные графики, исходя из фактического объема перевозок. В условиях снижения пассажиропотока аэропорт вынужден провести оптимизацию штата. Сокращения затронули 67 сотрудников», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что это решение связано с сокращением пассажиропотока — аэропорт потерял 30% пассажиров относительно допандемийного периода в марте—апреле 2019 года. В Кольцово подчеркнули, что все сокращения проводятся в соответствии с ТК РФ, кроме того, аэропорт оказывает сокращенным сотрудникам содействие, взаимодействуя с региональными властями, центрами занятости и профсоюзной организацией по возможности перевода этих работников на предприятия, которые нуждаются в кадрах. Как пример приводятся предприятия общественного питания, продуктовые сети и логистические центры.

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Свердловский аэропорт Кольцово сократил 67 работников из-за спада пассажиропотока и сокращает расходы. Ведется работа по поиску мест для их трудоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Сокращены хозяйственные и транспортные расходы, сформированы сменные графики, исходя из фактического объема перевозок. В условиях снижения пассажиропотока аэропорт вынужден провести оптимизацию штата. Сокращения затронули 67 сотрудников», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта. Уточняется, что это решение связано с сокращением пассажиропотока — аэропорт потерял 30% пассажиров относительно допандемийного периода в марте—апреле 2019 года. В Кольцово подчеркнули, что все сокращения проводятся в соответствии с ТК РФ, кроме того, аэропорт оказывает сокращенным сотрудникам содействие, взаимодействуя с региональными властями, центрами занятости и профсоюзной организацией по возможности перевода этих работников на предприятия, которые нуждаются в кадрах. Как пример приводятся предприятия общественного питания, продуктовые сети и логистические центры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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