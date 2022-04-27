27 апреля 2022

В ЯНАО появится два новых предприятия по переработке рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые заводы будут ориентированы на местную продукцию

Два новых предприятия по переработке рыбы планируют открыть в Надыме (ЯНАО) уже в этом году. Так же произведут работы по улучшению существующего цеха в городе Новый Уренгой, сообщил 28 апреля окружной департамент агропромышленного комплекса.

«Поддержка рыбодобывающих предприятий Ямала традиционно находится в фокусе внимания государственной политики. В рамках окружной программы „Развитие агропромышленного комплекса“ рыбодобытчикам компенсируются затраты, в том числе на оплату труда, коммунальные платежи, аренду торговых помещений, ветеринарно-санитарные услуги и услуги банка», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Ежегодно на Ямале добывают более 10 тысяч тонн рыбы. Ее перерабатывают 9 предприятий, которые выпускают более двухсот видов рыбной продукции. В то время как вылов ведется на более чем сотне предприятий, в числе которых и малочисленные общины коренных народов Севера. Однако все окружные перерабатывающие предприятия готовы к поступлению рыбы от промысловиков. В первом квартале этого года было выпущено 500 тонн готовой продукции, более 100 из которых — консервы.

Ранее URA.RU писало о том, что ямальских блогеров две недели кормили северными деликатесами, в числе которых были рыбные пресервы, консервы и вяленая рыба.

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Два новых предприятия по переработке рыбы планируют открыть в Надыме (ЯНАО) уже в этом году. Так же произведут работы по улучшению существующего цеха в городе Новый Уренгой, сообщил 28 апреля окружной департамент агропромышленного комплекса. «Поддержка рыбодобывающих предприятий Ямала традиционно находится в фокусе внимания государственной политики. В рамках окружной программы „Развитие агропромышленного комплекса“ рыбодобытчикам компенсируются затраты, в том числе на оплату труда, коммунальные платежи, аренду торговых помещений, ветеринарно-санитарные услуги и услуги банка», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства. Ежегодно на Ямале добывают более 10 тысяч тонн рыбы. Ее перерабатывают 9 предприятий, которые выпускают более двухсот видов рыбной продукции. В то время как вылов ведется на более чем сотне предприятий, в числе которых и малочисленные общины коренных народов Севера. Однако все окружные перерабатывающие предприятия готовы к поступлению рыбы от промысловиков. В первом квартале этого года было выпущено 500 тонн готовой продукции, более 100 из которых — консервы. Ранее URA.RU писало о том, что ямальских блогеров две недели кормили северными деликатесами, в числе которых были рыбные пресервы, консервы и вяленая рыба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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