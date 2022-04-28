Невролог Хорошев объяснил смертельную опасность скачков пульса

29 апреля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Тахикардия может стать причиной инфарктов Фото: Илья Московец © URA.RU Частные резкие скачки пульса до 150 и более ударов в минуту могут привести к тромбозам, ишемии, инфарктам и даже летальным исходам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Если говорить о резких скачках пульса, то нужно определиться, до каких величин может быть повышение. Если в верхних границах нормы будет 90, то ничего здесь страшного нет, нужно просто сесть, успокоиться. Если от 120, 150 ударов в минут и больше, то в самой полости сердца может сформироваться очень большое количество сгустков, которые начнут выбрасываться в кровеносную систему, закупорят мелкие и крупные сосуды. Если разовьется тахикардия и она будет длиться десятки минут, это приведет к неадекватной нагрузке на сердце, так как оно будет расходовать слишком много энергоресурсов, а далее к тромбообразованию, ишемии, инфаркту, вплоть до смерти», — объяснил Павел Хорошев. По словам врача-невролога, при резких скачках пульса желательно обращаться к специалисту, чтобы предотвратить развитие тромбозов. «Нужно сразу же обращаться к врачу, чтобы он сказал, есть ли риск развития массового тромбоза, назначил препараты. Если скачки пульса происходят регулярно, то больному, скорее всего, необходимо будет принимать лекарства профилактически, на протяжении дней, недель, месяцев, а может быть, и пожизненно», — подчеркнул Хорошев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Частные резкие скачки пульса до 150 и более ударов в минуту могут привести к тромбозам, ишемии, инфарктам и даже летальным исходам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Если говорить о резких скачках пульса, то нужно определиться, до каких величин может быть повышение. Если в верхних границах нормы будет 90, то ничего здесь страшного нет, нужно просто сесть, успокоиться. Если от 120, 150 ударов в минут и больше, то в самой полости сердца может сформироваться очень большое количество сгустков, которые начнут выбрасываться в кровеносную систему, закупорят мелкие и крупные сосуды. Если разовьется тахикардия и она будет длиться десятки минут, это приведет к неадекватной нагрузке на сердце, так как оно будет расходовать слишком много энергоресурсов, а далее к тромбообразованию, ишемии, инфаркту, вплоть до смерти», — объяснил Павел Хорошев. По словам врача-невролога, при резких скачках пульса желательно обращаться к специалисту, чтобы предотвратить развитие тромбозов. «Нужно сразу же обращаться к врачу, чтобы он сказал, есть ли риск развития массового тромбоза, назначил препараты. Если скачки пульса происходят регулярно, то больному, скорее всего, необходимо будет принимать лекарства профилактически, на протяжении дней, недель, месяцев, а может быть, и пожизненно», — подчеркнул Хорошев.