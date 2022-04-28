Баскетболистки УГМК впервые за 14 лет проиграли на чемпионате РФ

29 апреля 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

БК УГМК провел четыре встречи с «Динамо» и выиграл только одну (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга проиграл курской команде «Динамо» и впервые за 14 лет лишился титула чемпионок России. Встреча закончилась со счетом 76:58. В Курске состоялся четвертый матч между УГМК и «Динамо» финала женской баскетбольной Премьер-лиги. До сегодняшней игры курская команда вела со счетом 2:1, и чтобы вернуть серию в Екатеринбург УГМК требовалась победа. Но уже первая четверть четвертого матча стала ключевой: «Динамо» выиграли ее со счетом 24:10. В составе курской команды по 13 очков набрали Юлия Козик и Елизавета Шабанова, в УГМК самым результативным игроком стала Мария Вадеева, которая оформила дабл-дабл (16 очков и 14 подборов). Екатеринбургская команда не смогла отыграться и впервые с 2008 года потеряла титул чемпионок России. Команда «Динамо» же впервые в истории получила этот титул. Ранее URA.RU сообщало о победе футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга. Спортсмены обыграли соперников из Уфы и догнали их в турнирной таблице. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга проиграл курской команде «Динамо» и впервые за 14 лет лишился титула чемпионок России. Встреча закончилась со счетом 76:58. В Курске состоялся четвертый матч между УГМК и «Динамо» финала женской баскетбольной Премьер-лиги. До сегодняшней игры курская команда вела со счетом 2:1, и чтобы вернуть серию в Екатеринбург УГМК требовалась победа. Но уже первая четверть четвертого матча стала ключевой: «Динамо» выиграли ее со счетом 24:10. В составе курской команды по 13 очков набрали Юлия Козик и Елизавета Шабанова, в УГМК самым результативным игроком стала Мария Вадеева, которая оформила дабл-дабл (16 очков и 14 подборов). Екатеринбургская команда не смогла отыграться и впервые с 2008 года потеряла титул чемпионок России. Команда «Динамо» же впервые в истории получила этот титул. Ранее URA.RU сообщало о победе футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга. Спортсмены обыграли соперников из Уфы и догнали их в турнирной таблице.