«Урал» обыграл дома футболистов из Уфы

Матч состоялся в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 23 апреля провел домашний матч с командой из Уфы. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Матч «Урал» — «Уфа» состоялся на «Екатеринбург Арене» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ. Поддержать футболистов пришли 10 тысяч зрителей. Счет открыл игрок «Урала» Эрик Биквалфи в середине первого тайма, на перерыв команды ушли со счетом 1:0.

Во втором тайме «Урал» удвоил преимущество — гол оформил Даниел Мишкич. «Уфе» удалось забить только один гол: за 10 минут до окончания мяч в ворота хозяев поля отправил лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов.

Ранее в ФК «Урал» объясняли, что этот матч важный для обеих команд в плане борьбы за выживание. Лишь одно очко разделяло «Урал» и «Уфу» друг от друга в турнирной таблице. Следующую игру екатеринбургская команда проведет 30 апреля с московским «Динамо».