Блинкен назвал основное условие США для снятия санкций с РФ

29 апреля 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Блинкен: снятие санкций против России потребует прекращения огня на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отмена антироссийских санкций возможна при условии, что спецоперация на Украине будет остановлена. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА «Новости». Он отметил, что это условие является основополагающим в решении этого вопроса. Он сказал, что это требование в обмен на снятие санкций против РФ будет актуально для «любых подвижек». Это стало ответом главы Госдепа на слушаниях в палате представителей конгресса на вопрос, необходимо ли для отмены санкций прекращение боевых действий на Украине. Однако Блинкен не стал давать явный ответ на вопрос, должна ли Россия для этого вывести свои военные силы с Украины. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на эти действия Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные санкции против России. Путин заявлял, что внутрироссийские ограничения сказываются и на самих западных странах, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, а также ростом инфляции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Отмена антироссийских санкций возможна при условии, что спецоперация на Украине будет остановлена. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА «Новости». Он отметил, что это условие является основополагающим в решении этого вопроса. Он сказал, что это требование в обмен на снятие санкций против РФ будет актуально для «любых подвижек». Это стало ответом главы Госдепа на слушаниях в палате представителей конгресса на вопрос, необходимо ли для отмены санкций прекращение боевых действий на Украине. Однако Блинкен не стал давать явный ответ на вопрос, должна ли Россия для этого вывести свои военные силы с Украины. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на эти действия Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить беспрецедентные санкции против России. Путин заявлял, что внутрироссийские ограничения сказываются и на самих западных странах, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, а также ростом инфляции.