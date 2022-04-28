«Известия»: Россия наладила доставку аналогов автозапчастей

Доставку аналогов автозапчастей наладили через Турцию, позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
«Бизнесу удалось решить проблему прекращения поставок оригинальных запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию», — сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков. Там отметили, что позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан.
На сегодняшний день из-за антироссийских санкций, поставки оригинальных деталей по некоторым маркам машин прекращены. Запасов на складах хватит только на несколько месяцев.
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Доставку аналогов автозапчастей наладили через Турцию, позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Бизнесу удалось решить проблему прекращения поставок оригинальных запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию», — сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков. Там отметили, что позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. На сегодняшний день из-за антироссийских санкций, поставки оригинальных деталей по некоторым маркам машин прекращены. Запасов на складах хватит только на несколько месяцев. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.